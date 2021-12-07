Дед Мороз из Великого Устюга уже получил более 62 тысяч писем

Дед Мороз из Великого Устюга уже получил более 62 тысяч писем
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга начал получать письма. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Российскому Деду Морозу из Великого Устюга отправили свыше 62 тыс. печатных писем.

С начала декабря зимний волшебник получил 62 751 письмо от жителей всех уголков мира. Ему пишут из Греции, Таиланда, целого ряда стран Европы, КНР, Шри-Ланки и Мальты.

Как сообщила пресс-служба администрации Великоустюгского района, показатель «популярности» в 2019 году составлял 264 502 письма для Дедушки.

Известно, что вотчина Деда Мороза с 1999 года располагается в деревне Морозовице под Великим Устюгом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дед Мороз из Великого Устюга привился от ковида. Он на постоянной основе делает тесты на наличие вируса и готовится к скорым встречам с детьми.

Напомним, из Петербурга в Великий Устюг запустят туристические поезда на время предстоящих новогодних и рождественских праздников. При необходимости оператор готов увеличить число составов.

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