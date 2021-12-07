Дед Мороз из Великого Устюга уже получил более 62 тысяч писем

Российскому Деду Морозу из Великого Устюга отправили свыше 62 тыс. печатных писем.

С начала декабря зимний волшебник получил 62 751 письмо от жителей всех уголков мира. Ему пишут из Греции, Таиланда, целого ряда стран Европы, КНР, Шри-Ланки и Мальты.

Как сообщила пресс-служба администрации Великоустюгского района, показатель «популярности» в 2019 году составлял 264 502 письма для Дедушки.

Известно, что вотчина Деда Мороза с 1999 года располагается в деревне Морозовице под Великим Устюгом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дед Мороз из Великого Устюга привился от ковида. Он на постоянной основе делает тесты на наличие вируса и готовится к скорым встречам с детьми.

Напомним, из Петербурга в Великий Устюг запустят туристические поезда на время предстоящих новогодних и рождественских праздников. При необходимости оператор готов увеличить число составов.