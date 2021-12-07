Экс-главу Калининского района задержали по делу о хищении 250 млн рублей

Экс-главу Калининского района задержали по делу о хищении 250 млн рублей
Иван Громов задержан по делу о хищениях. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге правоохранители задержали бывшего главу Калининского района Ивана Громова.

Как сообщает «Фонтанка», задержанному сегодня чиновнику вменяются хищения на сумму в 250 миллионов рублей. Расследование проводится в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 159 УК РФ о мошенничестве с использованием служебного положения.

По данным издания, эпизод касается его работы на посту главы городского комитета по информатизации и связи, который Громов занимал с 2012 по 2016 год.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в кабинет ушедшего накануне в отставку главы Калининского района Ивана Громова пришли с обыском. ОБЭП СПБ и ГУ МВД по Петербургу и области обыскивают кабинет экс-главы в здании районной администрации по адресу Арсенальная наб., дом 13. Претензий к самой администрации района, судя по всему, нет, речь идет только о самом Громове.

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