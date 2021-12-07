В Петербурге начинаются технологические разводки мостов

В Петербурге начинаются технологические разводки мостов
Технологические разводки мостов будут проводить с 8 по 10 декабря. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге с 8 по 10 декабря будут проводить технологические разводки мостов для подготовки к зиме.

В пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры сообщили, что разводить мосты с целью обслуживания мостов будет петербургский «Мостотрест».

В ночь с 7 на 8 декабря разведут Володарский (с 2:00 до 5:45), Большеохтинский (с 2:00 до 5:00), Литейный (с 1:40 до 4:45) и Тучков (с 2:00 до 4:55) мосты.

В ночь с 8 на 9 декабря разведут мост Александра Невского (с 2:20 до 5:10), Литейный (1:40 до 4:45) и Благовещенский (с 1:25 до 2:45, с 3:10 до 5:00).

В ночь с 9 на 10 декабря разведут Большеохтинский мост (с 2:00 до 5:00).

Петербуржцев предупредили, что разводку мостов проведут в рамках этого промежутка, но не обязательно в указанное время.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге завершился сезон навигации и регулярной разводки мостов.

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