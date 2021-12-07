Дизайнер дал советы, как выбрать наряд к Новому году

В зимние праздники всегда будут актуальны золотой и красный цвета. Фото: pixabay

В зимние праздники всегда будут актуальны золотой и красный цвета. Фото: pixabay

Дизайнер Владимир Бухинник рассказал, какую одежду надеть на Новый год, чтобы образ получился эффектным.

Стилист отметил в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург«, что к Новому году нужно подобрать красивый наряд, даже если праздник отмечается дома. В новогоднюю ночь можно позволить себе одеться ярче, чем в обычный день. Например, выбрать блестящее платье и сделать яркий макияж и прическу.

Бухинник уточнил, что в зимние праздники всегда будут актуальны золотой и красный цвета. Золотой в китайской культуре символизирует власть и состоятельность, а красные оттенки говорят о любви и богатстве. Также можно отдать предпочтение серебряному цвету.

По словам эксперта, вовсе не обязательно придумывать какие-то новые наряды, можно просто выбрать что-то из своего гардероба и купить в магазине аксессуары для дополнения образа.

«Красивый наряд — это не трата больших денежных средств. Важно подчеркнуть свою индивидуальность. Здесь могут помочь аксессуары», – подчеркнул Бухинник.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на новогодние подарки петербуржцы планируют потратить в среднем по 15 тысяч.