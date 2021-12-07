Массовая авария собрала пробку на Петергофском шоссе

Массовая авария собрала пробку на Петергофском шоссе
Место аварии. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Шесть автомобилей столкнулись сегодня на юго-западе Петербурга. ДТП спровоцировало пробку.

Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Авария случилась днем на пересечении улицы Доблести и Петергофского шоссе. Перекресток не поделили шесть машин.

Со слов свидетелей аварии, «Форд Транзит» поехал на красный сигнал светофора, и столкнулся на перекрестке с «Газелью». Последняя машина в результате столкновения «собрала» другие машины на встречке.

Место аварии. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»
Место аварии. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

На месте ДТП, судя по опубликованным снимкам, работают сотрудники МЧС и ГИБДД. О пострадавших не сообщается.

Авария, по данным «Яндекс.Карт», собрала пробку на перекрестке.

Фото: «Яндекс.Карты»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что девушка за рулем «Опеля» разбилась в ДТП с трактором на Суздальском шоссе.

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