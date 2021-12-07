В ЖК «Солнечный город. Резиденции» строят первый детский садик

В ЖК «Солнечный город. Резиденции» строят первый детский садик
Детский сад откроют в 2022 году. Фото: Setl Group

Учреждение смогут посещать 250 малышей.

Холдинг Setl Group объявил о начале строительства первого детского садика в ЖК «Солнечный город. Резиденции». Известно, что в учреждение смогут ходить 250 малышей. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщили в пресс-службе застройщика.

Детский садик появится рядом с корпусами 1, 3 и 4 очереди. Компания планирует ввести его в эксплуатацию в сентябре 2022 года. Здание высотой от двух до трех этажей выполнят в белом, пастельно-сером и карамельных цветах. Учреждение в скандинавском стиле отлично впишется в архитектурный ансамбль жилого комплекса.

Внутри детского сада разместятся игровые комнаты и кабинеты для кружков, спальни, залы для музыкальных и физкультурных занятий. Также малыши смогут ходить в бассейн.

Во дворе Setl Group оборудует территорию для разминки, зарядки и игр на свежем воздухе. Там можно будет не только весело проводить время, но и заниматься спортом.

Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город. Резиденции» выступает «Петербургская Недвижимость».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Юнтолово появится детский сад и школа.

Setl Group детский сад жк солнечный город


 

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В ЖК «Солнечный город. Резиденции» строят первый детский садик
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