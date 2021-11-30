В Юнтолово появится детский сад и школа

В Юнтолово появится детский сад и школа
В Юнтолово разрешили строить детсад и школу. Фото: pixabay

В Приморском районе Петербурге в Юнтолово разрешили построить детский сад и школу.

Об этом сообщает пресс-служба Госстройнадзора Петербурга во вторник, 30 ноября.

Получено разрешение на возведение детского сада и школы. Учреждение для малышей рассчитано на 200 человек, а для учеников — на 825. Здания возведут жилом комплексе между Ивинской улицей и Юнтоловским проспектом.

Учреждениями займется ООО «Главстрой-СПб». Для дошкольников построят двухэтажное здание. Предполагается, что там будут залы для занятий музыкой и физкультурой, а также бассейном.

Строительство обоих объектов начнется в следующем году. При этом, детсад планируют закончить в марте, а школу — в июне 2023 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге к 2026 году обещают построить почти сотню школ.

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