В Юнтолово появится детский сад и школа

В Приморском районе Петербурге в Юнтолово разрешили построить детский сад и школу.
Об этом сообщает пресс-служба Госстройнадзора Петербурга во вторник, 30 ноября.
Получено разрешение на возведение детского сада и школы. Учреждение для малышей рассчитано на 200 человек, а для учеников — на 825. Здания возведут жилом комплексе между Ивинской улицей и Юнтоловским проспектом.
Учреждениями займется ООО «Главстрой-СПб». Для дошкольников построят двухэтажное здание. Предполагается, что там будут залы для занятий музыкой и физкультурой, а также бассейном.
Строительство обоих объектов начнется в следующем году. При этом, детсад планируют закончить в марте, а школу — в июне 2023 года.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге к 2026 году обещают построить почти сотню школ.