В Петербурге к 2026 году обещают построить почти сотню школ

В городе на данный момент воспитываются около 900 тысяч детей.
В Санкт-Петербурге к 2026 году планируют построить 99 школ. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщили в пресс-службе Смольного.
Известно, что в городе проживает более 600 тысяч семей, в которых воспитывается 900 тысяч детей. Каждая четвертая семья получает поддержку от властей.
«Согласно установленным для жилищного строительства нормативам, жильё должно обязательно обеспечиваться социальными объектами»,
— отметили в администрации.
Отмечается также, что юные петербуржцы активно занимаются в кружках, 92% из которых – бесплатные. К 2024 году в городе откроют новые центры обучения.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в одной из школ Петербурга после обеда отравились младшеклассники.