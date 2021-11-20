В Петербурге к 2026 году обещают построить почти сотню школ

В городе каждый год открывают новые школы. Фото: pixabay.com

В городе каждый год открывают новые школы. Фото: pixabay.com

В городе на данный момент воспитываются около 900 тысяч детей.

В Санкт-Петербурге к 2026 году планируют построить 99 школ. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что в городе проживает более 600 тысяч семей, в которых воспитывается 900 тысяч детей. Каждая четвертая семья получает поддержку от властей.

«Согласно установленным для жилищного строительства нормативам, жильё должно обязательно обеспечиваться социальными объектами»,

— отметили в администрации.

Отмечается также, что юные петербуржцы активно занимаются в кружках, 92% из которых – бесплатные. К 2024 году в городе откроют новые центры обучения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в одной из школ Петербурга после обеда отравились младшеклассники.