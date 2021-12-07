В Петербурге сожгли 20 тонн семян мака

В составе пищевого продукты нашли наркотическое средство.

В Санкт-Петербург уничтожили 20 тонн семян мака, в составе которых нашли наркотическое вещество. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургской таможни.

Партия пищевого мака пришла на Котлинский таможенный пост. В ходе экспертизы выяснилось, что в его составе есть наркотик. Товар конфисковали и уничтожили в печи.

Известно, что мак был расфасован в 780 мешков общим весом почти 20 тонн. В отношении таможенного представителя по факту несоблюдения запретов и ограничений на ввоз товаров Северо-Западной электронной таможней возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что таможенники обнаружили в Петербурге более 100 тысяч пачек сигарет, спрятанных в бочках с песком.