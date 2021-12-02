Таможенники обнаружили в Петербурге более 100 тысяч пачек сигарет, спрятанных в бочках с песком

Таможенники обнаружили в Петербурге более 100 тысяч пачек сигарет, спрятанных в бочках с песком
Контрабандные сигареты задержали. Фото: Балтийская таможня

Балтийская таможня в Петербурге задержала более 100 тысяч пачек контрабандных сигарет, спрятанных в бочках с песком.

В пресс-службе таможни сообщили, что таможенники поста Бронка нашли 100,8 тысячи пачек белорусских сигарет в картонных бочках с кварцевым песком.

Контрабандные сигареты задержали. Фото: Балтийская таможня
Контрабандные сигареты задержали. Фото: Балтийская таможня

Партию кварцевого песка весом почти 22 тонны перевозила псковская фирма, груз отправлялся в Великобританию.

При сканировании контейнера с бочками были выявлены посторонние вложения. При вскрытии контейнера обнаружили сигареты белорусского производства массой 2 тонны, спрятанные в песке. Их стоимость оценили в 5,5 миллиона рублей.

Возбуждено административное дело. Таможня может открыть уголовное дело о контрабанде табачных изделий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на таможне Петербурга задержали фуру, где в трансформаторах пытались провезти табак на 30 млн.

Балтийская таможня контрабанда новости СПб


 

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