На таможне Петербурга задержали фуру, где в трансформаторах пытались провезти табак на 30 млн

На таможне Петербурга задержали фуру, где в трансформаторах пытались провезти табак на 30 млн
В грузовике пытались провести большую партию табачной продукции. Фото: пресс-служба таможни Петербурга

Сотрудники таможни нашли 48 тысяч пачек сигарет, стоимость которых составляет 30 млн рублей.

Об этом сообщает пресс-служба таможни Северной столицы 16 ноября .

Таможенники остановили фуру. Затем внутри трансформаторах обнаружили крупную партию табачной продукции, которую пытались провести в Чехию.

Во время осмотра грузового транспортного средства, который с 13 масляными трансформаторами ехал в государство, расположенное в Центральной части Европы, инспекторы увидели 48 тысяч пачек сигарет. Их стоимость составляет порядка 30 млн рублей.

По факту незаконного провоза табачной продукции началась проверка. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Контрабанда табачных изделий».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Шереметьево мужчина пытался провести наркотики в электронной сигарете.

Контрабанда табачных изделий новости СПб происшествие таможня


 

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