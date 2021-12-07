Тоннель петербургской дамбы частично перекроют

Движение по тоннелю дамбы в Петербурге ограничат в среду, 8 декабря.

Как сообщили в Дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга, движение автомобильного транспорта будет ограничено с 9 до 19 часов в связи с ремонтом системы пожаротушения в тоннеле дамбы. Для водителей перекроют левую полосу в невском транспортном отсеке (внутреннее кольцо КАД).

Автомобилистам принесли извинения за временные неудобства и посоветовали учитывать данную информацию при планировании маршрутов поездки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что съемки фильма «Шаляпин» ограничат движение в центре Петербурга. 8, 17 и 18 декабря с 6 до 23 часов ограничат движение по Большой Морской улице.