В Петербурге пассажиров без масок штрафуют на 4 тыс. рублей

Горожанам стоит внимательнее относиться к соблюдению мер предосторожности.

В петербургском общественном транспорте усиливают контроль за соблюдением масочного режима. Горожанам напоминают, что за отсутствие СИЗ могут оштрафовать на четыре тысячи рублей. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В комитете по транспорту отмечают, что проверяют также наличие билетов. За проезд «зайцем» придется заплатить 500 рублей, а за поездку без маски – 4 тысячи рублей.

Известно, что сотрудники ведомства поймали мужчину, который ехал, не оплатив билет, и при этом без маски. Ему предстоит расстаться с 4,5 тысячами рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экскурсию в красной зоне прервали из-за отказа антипрививочников надеть маски.