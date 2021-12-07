На берегу Финского залива построят новый апарт-комплекс

Работы планируют завершить к 2024 году. Фото: pixabay.com

Работы планируют завершить к 2024 году. Фото: pixabay.com

Ожидается, что работы будут завершены к 2024 году.

В Сестрорецке планируют построить новый комплекс апартаментов. Он появится на берегу Финского залива к 2024 году. Об этом сообщает застройщик Element Development.

Это будет первый проект компании в городе. Комплекс расположится в Курортном районе напротив парка Дубки. Площадь объекта – 50 тысяч квадратных метров. Гендиректор застройщика Виталий Коробок пояснил, что в жилом комплексе будут «квартиры выходного дня».

Прочие подробности пока не распространяются.

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