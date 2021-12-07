Морской порт Бронка в Петербурге национализировали

Долгие судебные разбирательства привели к тому, что морским портом Бронка стало владеть Росимущество.

Об этом сообщает телеграм-канал Деловая Газета 7 декабря.

Генеральная прокуратура вместе с судом закрыли формальности с переходом петербургского порта Бронка в собственность государства. К слову, власти так до сих пор и не знают, каким образом у экс-владельца появились денежные средства, чтобы приобрести порт.

Напомним, что гендиректором компании ООО «Феникс», управляющей портом, в данный момент является Николай Негодов.

Есть версия, что завладеть активном сможет владелец «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев или же собственник терминала в Большом порту Петербурга Владимир Лисин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для развития промышленности, логистики и спорта в Петербурге будут выкуплены три участка.