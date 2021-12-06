Для развития промышленности, логистики и спорта в Петербурге будут выкуплены три участка

Для развития промышленности, логистики и спорта в Петербурге будут выкуплены три участка
Для развития промышленности, логистики и спорта в Петербурге будут выкуплены три участка. Фото: Википедия

В Красносельском, Красногвардейском и Приморском районах Смольный планирует выкупить участки по размеру более 1 гектара для развития промышленности, логистики и общедоступного спорта.

В пресс-службе Смольного отметил, что на участках будут созданы новые рабочие места и общественные пространства для развития этих трех направлений. Одна из площадок будет находится рядом с ЖК «Балтийская жемчужина», — там планируют построить супермаркет спортивных товаров с секциями единоборств. Там же, по планам на 2022 год, можно будет заниматься сап-сёрфингом и футболом.

Кроме того, на Ржевке запланировано строительство складского комплекса, а завод «КРОНОС СПБ» после выкупа территории расширит ассортимент выпускаемой продукции.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что площадь парка Малиновка в Красногвардейском районе могу увеличить с 14,42 до 16,3013 гектаров.

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