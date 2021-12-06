Площадь парка Малиновка планируют увеличить почти на 2 гектара

Площадь парка Малиновка планируют увеличить почти на 2 гектара
Площадь парка Малиновка планируют увеличить почти на 2 гектара. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Законодательное собрание Петербурга думает о том, чтобы увеличить площадь парка Малиновка в Красногвардейском районе с 14,42 до 16,3013 гектаров.

В Мариинском дворце 8 декабря планируется провести рассмотрение и оценку документа, который бы подкрепил расширение площади парка Малиновка. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба городского парламента.

Для увеличения площади парка корректировки внесут в закон «О зеленых насаждениях общего пользования».

«Вопрос о территории Малиновки стоял очень остро. Граждане неоднократно обращались к депутатам с просьбами не допустить никакого строительства в парке или на прилегающих участках, проводились даже митинги и пикеты. Теперь в этой проблеме будет поставлена точка. Площадь парка увеличится почти на два гектара. Это касается границ парка между проспектом Энтузиастов, улицей Передовиков, проспектом Косыгина и Индустриальным проспектом», — отметил председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

Бельский заявил, что увеличение площади парка не решит проблему с обеспечением жителей района зелеными насаждениями, поэтому необходимо подумать о дополнительных шагах по исправлению ситуации.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что спустя два года, в ноябре, после внесения комиссия петербургского парламента по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам решила поддержать законопроект о защите парка Малиновка от застройки.

зеленые насаждения красногвардейский район ленобласть новости СПб парк малиновка


 

Новости партнеров
Шестеро мигрантов дали по шее и лицу двум майорам в Выборге
Шестеро мигрантов дали по шее и лицу двум майорам в Выборге
МЧС рекомендует надеть утепленные перчатки и пуховики: в Ленобласти ожидается -24
МЧС рекомендует надеть утепленные перчатки и пуховики: в Ленобласти ожидается -24
Из сборной России по биатлону наконец-то убрали балласт: кто заменит Гараничева и Елисеева
Из сборной России по биатлону наконец-то убрали балласт: кто заменит Гараничева и Елисеева
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Площадь парка Малиновка планируют увеличить почти на 2 гектара
На проспекте Стачек спасатели тушили автомобиль
В Петербурге железнодорожное сообщение с Финляндией возобновят 12 декабря
В ТК «Меркурий» появилась зона отдыха для курьеров
Кошка с проспекта Маршала Блюхера пережила пожар и падение с 11 этажа
Рядом с самым высоким флагштоком Европы 9 декабря откроется каток
Петербургская выпечка подорожает после Нового года
За минувшие выходные в НИИ Джанелидзе поступило 6 мужчин с обморожениями