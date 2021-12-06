Площадь парка Малиновка планируют увеличить почти на 2 гектара

Законодательное собрание Петербурга думает о том, чтобы увеличить площадь парка Малиновка в Красногвардейском районе с 14,42 до 16,3013 гектаров.

В Мариинском дворце 8 декабря планируется провести рассмотрение и оценку документа, который бы подкрепил расширение площади парка Малиновка. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба городского парламента.

Для увеличения площади парка корректировки внесут в закон «О зеленых насаждениях общего пользования».

«Вопрос о территории Малиновки стоял очень остро. Граждане неоднократно обращались к депутатам с просьбами не допустить никакого строительства в парке или на прилегающих участках, проводились даже митинги и пикеты. Теперь в этой проблеме будет поставлена точка. Площадь парка увеличится почти на два гектара. Это касается границ парка между проспектом Энтузиастов, улицей Передовиков, проспектом Косыгина и Индустриальным проспектом», — отметил председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

Бельский заявил, что увеличение площади парка не решит проблему с обеспечением жителей района зелеными насаждениями, поэтому необходимо подумать о дополнительных шагах по исправлению ситуации.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что спустя два года, в ноябре, после внесения комиссия петербургского парламента по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам решила поддержать законопроект о защите парка Малиновка от застройки.