Комиссия ЗакСа поддержала законопроект губернатора Петербурга о защите парка Малиновка

Комиссия ЗакСа поддержала законопроект губернатора Петербурга о защите парка Малиновка
Комиссия ЗакСа поддержала законопроект губернатора Петербурга о защите парка Малиновка. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Спустя два года после внесения комиссия петербургского парламента по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам решила поддержать законопроект губернатора Петербурга Александра Беглова о защите парка Малиновка от застройки.

Комиссия ЗакСа поддержала законопроект Беглова о защите парка Малиновка, расположенного в Красногвардейском районе в 49-ом квартале Ржевка-Пороховые, от застройки. Ранее здесь собирались возвести православный храм. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Закса.

«Решено рекомендовать Собранию принять за основу внесенный губернатором законопроект «О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях общего пользования». Документ предусматривает увеличение территории парка Малиновка с 14,4 до 16,3 га», — отмечается в сообщении.

Жители Петербурга были против возведения церкви. Однако в 2018 году поправка депутата Бориса Вишневского о переводе участка в центре парка в ЗНОП не была поддержана парламентом. Ситуация вокруг строительства храмового комплекса в парке Малиновка не может закончиться в течение нескольких лет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что суд Санкт-Петербурга оставил без удовлетворения апелляционную жалобу петербуржцев, которые пытались оспорить разрешение на строительство ТРЦ «Голливуд» рядом со станцией метро «Пионерская». По мнению жителей, это может навредить зданиям, которые находятся рядом.

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