Срок действия ПРЦ-тестов сократили до 48 часов

Ранее он действовал 72 часа.

Роспотребнадзор принял решение о сокращении срока действия ПРЦ-тестов. Если раньше они действовали 72 часа, то сейчас – 48 часов. Соответствующие изменения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Также отмечается, что теперь сдавать тест на коронавирус должны только те контактировавшие с зараженными, кто имеет симптомы заболевания. В противном случае ПРЦ-тестирование необязательно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мишустин сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в 11 регионах. Глава правительства заявил на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19, что эпидемиологическая обстановка в целом по стране остается напряженной.