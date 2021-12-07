Легковушка врезалась в трамвай на проспекте Обуховской обороны

Во вторник, 7 декабря, в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и легкового автомобиля.

Дорожный инцидент случился на проспекте Обуховской обороны. В Сети появилось фото с места происшествия.

«На проспекте Обуховской обороны 108 авария с трамваем, по правой стороне», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Подробности аварии устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг протаранил ограждение на Ленинском проспекте. По предварительным данным, водитель арендованного авто не справился с управлением, в результате чего влетел в ограждение.