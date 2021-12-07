Восемь спасателей потушили пожар во Всеволожском районе

Во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 11:05 мск 7 декабря.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Всеволожский район, г.п. Свердлова», — сообщили в ГУ МЧС по региону.

На месте происшествия работали дежурные смены 101 и 102 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.

Горел частный дом на площади 16 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 11:50 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе потушили третий пожар за ночь: огонь охватил квартиру на Стойкости.