Восемь спасателей потушили пожар во Всеволожском районе

Восемь спасателей потушили пожар во Всеволожском районе
Спасатели ликвидировали возгорание. Фото: ГУ МЧС по СПб

Во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 11:05 мск 7 декабря.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Всеволожский район, г.п. Свердлова», — сообщили в ГУ МЧС по региону.

На месте происшествия работали дежурные смены 101 и 102 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.

Горел частный дом на площади 16 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 11:50 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе потушили третий пожар за ночь: огонь охватил квартиру на Стойкости.

Всеволожский район пожар происшествия


 

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