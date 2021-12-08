Станция метро «Пионерская» будет отремонтирована почти на 200 млн рублей

Станция метро "Пионерская" будет отремонтирована почти на 200 млн рублей. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Станция метро "Пионерская" будет отремонтирована почти на 200 млн рублей. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Санкт-Петербурге решили капитально отремонтировать станцию метро «Пионерская», на что планируют выделить почти 200 млн рублей.

На сайте госзакупок появилась информация, что власти Петербурга планируют провести капремонт стации метро «Пионерская». Подрядчику предстоит найти дефекты и восстановить строительные конструкции вестибюля станции. Кроме того в результатом работ должна стать прежде всего безопасность пассажиров.

По плану капремонт будет проводиться по будням с 8:00 до 17:00, но, по согласованию возможно круглосуточное выполнение работ.

Работы по капитальному ремонту станции метро «Пионерская» планируют закончить до 31 октября 2023 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что к 2024 году в Петербурге планируется открытие трех станций метро. Речь идет о «Казаковской», «Путиловской» и «Горный институт».