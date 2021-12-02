В Петербурге к 2024 году откроют три станции метро

Речь идет о «Казаковской», «Путиловской» и «Горный институт».

В Санкт-Петербурге к 2024 году планируют открыть три станции метро – «Казаковскую», «Путиловскую» и «Горный институт». Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Известно, что соответствующие контракты уже подписаны в «Метростроем Северной столицы». Согласно документу, компания должны возвести 37 объектов метро, в том числе перечисленные ранее. На все объекты Смольный готов выделить более 602 миллиардов рублей.

Это, по мнению властей, начало новой эпохи строительства метро в Санкт-Петербурге. Смольный обещает делать все, чтобы ускорить темпы открытия станций.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что станция метро «Политехническая» закрывалась на вход 1 декабря.