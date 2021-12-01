Станция метро «Политехническая» закрывалась на вход 1 декабря

Сегодня, 1 декабря, в петербургском метрополитене на вход была закрыта станция «Политехническая».

Около 13:28, в среду, станция метро «Политехническая» внезапно закрылась на вход. Почему? По сообщению пресс-службы Петербургского метрополитена, станцию вынуждено пришлось закрыть из-за неисправности осветительного оборудования в зоне турникетов.

Специалисты потратили примерно 10 минут, чтобы «поменять лампочку». В 3:40 рабочие успешно произвели все необходимые работы, а вестибюль открыли для прохода пассажиров.