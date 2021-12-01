Неужели поскользнулся? На станции «Комендантский проспект» лежит обездвиженный мужчина

Неужели поскользнулся? На станции «Комендантский проспект» лежит обездвиженный мужчина
Пока непонятно, что стало причиной плохого самочувствия. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На место приехали медики и полицейские. Обстоятельства выясняются.

На станции метро «Комендантский проспект» сегодня, 1 декабря, заметили мужчину без сознания. Он лежал прямо у лестницы – кажется, еще живой. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Обстоятельства инцидента выясняются – на месте работают полицейские и врачи. Пользователи предположили, что мужчина упал со скользкой лестницы и ударился головой. Свидетели уверяют, что видели, как он все еще дышал – значит, спасти жизнь можно.

«Я там 8 лет назад навернулась и получила сотряс. Магическое место»,

— вспоминает одна из пользовательниц.

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