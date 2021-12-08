Актер Максим Виторган поделился, почему после развода с Собчак он стал встречаться с Нинидзе

Актер Максим Виторган поделился, почему после развода с Собчак он стал встречаться с Нинидзе. Фото: скриншот YouTube-шоу Максим Виторган: о достойных женщинах и о том, что не нужно быть хорошим человеком

Актер Максим Виторган поделился, почему после развода с Собчак он стал встречаться с Нинидзе. Фото: скриншот YouTube-шоу Максим Виторган: о достойных женщинах и о том, что не нужно быть хорошим человеком

Российский актер и режиссер Максим Виторган после развода с Ксенией Собчак стал встречаться с артисткой Нино Нинидзе и пояснил, что что иметь полярные взгляды на вещи — нормально.

В рамках Youtube-шоу в откровенном интервью Светлане Бондарчук Максим Виторган рассказал, почему он выбрал абсолютно разных по темпераменту женщин. По мнению актера, иногда выбор друзей или спутницы жизни трудно объяснить.

«Просто понимаешь, что ты созвучен тому или иному человеку или нет. Вербализировать это тяжело», — отметил Виторган.

Режиссер заявил, что у него очень много разных друзей, некоторых из которых он знает уже 20 лет. При этом они очень сильно, «непримиримо» отличаются. Также Виторган уточнил, что знает множество пар, которые на первый взгляд кажутся несовместимы. Например, у людей могут быть разные предпочтения в музыке, фильмах, но люди продолжают быть вместе и не планируют расходиться.

Виторган и Собчак прожили в браке около шести лет, телеведущая была третей супругой актера.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Ксении Собчак может грозить тюремный срок за распространение информации о частной жизни Жанны Шамаловой, которая является женой российского миллиардера.