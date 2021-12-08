Как выбирали главную елку для Дворцовой площади

Недалеко от деревни «Котово» Приозерского района росла будущая новогодняя ель-красавица, которая теперь украшает Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге. Стать украшением города ель удостоилась за ровный ствол, что редкость для елей такого размера, и идеальный конус с пушистыми красивыми ветками.

Дерево росло близко к дороге, поэтому получилось без ущерба для леса спилить и уложить елку на тралл для перевозки. После этого елочка была доставлена на временную стоянку в пригороде Петербурга.

Дальше необходимо было получить разрешение на перевозку негабаритного груза по улицам и проспектам Петербурга. После всех необходимых процедур главный символ Северной столицы был доставлен на Дворцовую площадь. Там начнут украшать и выстраивать вокруг композицию из декоративных фигур и других елочек поменьше: ель будет украшена в ретро-стиле 1950-1960-х годов, а на макушке возвысится пятиконечная звезда.

Новой новогодней ели около 90 лет, а весит она почти 10 тонн. На то, чтобы нарядить великую красавицу понадобится примерно 300 елочных игрушек, 5 000 м светодиодных гирлянд, 300 м ретро гирлянд из стилизованных флажков, 300 м световых ретро гирлянд из лампочек и 300 м серпантина.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что рядом с новогодней елью расположится литературная фотозона, а также гигантский торшер.