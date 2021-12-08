С петербургских улиц вывезли почти 50 кубометров снега за сутки

Снежные валы с дорог свозят не только на снегоплавильные и снегоприемные пункты, но и на места временного складирования снежных масс. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Снежные валы с дорог свозят не только на снегоплавильные и снегоприемные пункты, но и на места временного складирования снежных масс. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

В Петербурге за вчерашний день с улиц собрали и вывезли почти 50 кубометров снега. Это около 2,5 тысячи самосвалов, груженых снежными массами.

Как сообщает комитет по благоустройству, всего с начала снегопадов дорожники очистили дороги от 368 тысяч кубометров снега, что около 18,4 тысячи самосвалов.

Снежные валы с дорог свозят не только на снегоплавильные и снегоприемные пункты, но и на места временного складирования снежных масс. Сейчас организовано только три таких пункта, но если сильные снегопады продолжатся, то город откроет дополнительные места. Адреса, где они появятся, уже согласованы.

8 декабря на уборку города вышли 1090 единиц техники и 1274 работника ручного труда. В садах, парках и скверах работают еще 239 машин и 849 специалистов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в трех районах Петербурга открылись пункты временного складирования снега. Пункты появились на Гусарской улице в Пушкине, в районе Анисимовской дороги в Красногвардейском районе и на улице Свободы в Красном Селе.