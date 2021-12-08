С петербургских улиц вывезли почти 50 кубометров снега за сутки

С петербургских улиц вывезли почти 50 кубометров снега за сутки
Снежные валы с дорог свозят не только на снегоплавильные и снегоприемные пункты, но и на места временного складирования снежных масс. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

В Петербурге за вчерашний день с улиц собрали и вывезли почти 50 кубометров снега. Это около 2,5 тысячи самосвалов, груженых снежными массами.

Как сообщает комитет по благоустройству, всего с начала снегопадов дорожники очистили дороги от 368 тысяч кубометров снега, что около 18,4 тысячи самосвалов.

Снежные валы с дорог свозят не только на снегоплавильные и снегоприемные пункты, но и на места временного складирования снежных масс. Сейчас организовано только три таких пункта, но если сильные снегопады продолжатся, то город откроет дополнительные места. Адреса, где они появятся, уже согласованы.

8 декабря на уборку города вышли 1090 единиц техники и 1274 работника ручного труда. В садах, парках и скверах работают еще 239 машин и 849 специалистов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в трех районах Петербурга открылись пункты временного складирования снега. Пункты появились на Гусарской улице в Пушкине, в районе Анисимовской дороги в Красногвардейском районе и на улице Свободы в Красном Селе.

зимняя уборка новости СПб уборка снега


 

Новости партнеров
МЧС рекомендует надеть утепленные перчатки и пуховики: в Ленобласти ожидается -24
МЧС рекомендует надеть утепленные перчатки и пуховики: в Ленобласти ожидается -24
Провал Кудрявцевой: Лазарев вырвал ведущей клок волос на «Песне года»
Провал Кудрявцевой: Лазарев вырвал ведущей клок волос на «Песне года»
Консульство Финляндии в Петербурге закроется на время новогодних праздников
Консульство Финляндии в Петербурге закроется на время новогодних праздников
Сиделка Нины Ургант вызвала полицию вместо скорой в день смерти актрисы
Сиделка Нины Ургант вызвала полицию вместо скорой в день смерти актрисы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
С петербургских улиц вывезли почти 50 кубометров снега за сутки
На Соболевской дороге спасатели тушат ангар
Число вакцинированных в Петербурге за сутки резко возросло
В Северной столице прошло прощание с актрисой Ниной Ургант
Суд отклонил иск Земфиры к Гришковцу на 1,5 миллиона
Как выбирали главную елку для Дворцовой площади
Коронавирус унес жизни 49 петербуржцев за сутки
В России за сутки выявили 30,7 тысяч случаев коронавируса