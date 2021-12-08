Новым канцлером Германии стал Олаф Шольц

Новым канцлером Германии стал Олаф Шольц
Олафа Шольца назначили новым канцлером ФРГ. Фото: скриншот Instagram

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил социал-демократу Олафу Шольцу официальную грамоту о назначении канцлером.

Церемония прошла в президентском дворце Бельвю. Теперь он и его министры должны принять присягу в Бундестаге. Символическая церемония передачи власти от бывшего канцлера Ангелы Меркель начнется около 15:00 по местному времени (17:00 мск).

Олафа Шольца избрали новым канцлером ФРГ по итогам голосования. Он получил 395 голосов депутатов, высказались против 303 депутата. Политик, согласно регламенту, признал результаты голосования.

В новое правительство Германии войдут Социал-демократическая партия Германии, «зеленые» и Свободная демократическая партия. Первое заседание кабмина состоится сегодня вечером. Министром иностранных дел назначили Анналену Бербок, которая известна критикой в адрес России. Ведомство по делам экономики и климата возглавит Роберт Хабек. Он же стал вице-премьером. Главой Минфина стал Кристиан Линднер, Минобороны — Кристина Ламбрехт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Меркель, покидающая пост канцлера ФРГ, последний раз обратилась к народу.

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