Меркель, покидающая пост канцлера ФРГ, последний раз обратилась к народу

Политик попросила людей активнее прививаться от коронавируса.

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель в последний раз обратилась к народу прежде чем покинуть свой пост. Она призвала людей активнее прививаться от коронавируса – именно это, уверена политик, поможет остановиться пандемию. Об этом пишет ТАСС.

Меркель отметила, что в Германии эпидемиологическая обстановка остается напряженной. Именно поэтому важно, чтобы люди вакцинировались и не откладывали это решение в долгий ящик.

«Во время пика этой четвертой волны находимся в очень серьезной ситуации, в некоторых районах нашей страны ее можно назвать даже драматической»,

— пояснила исполняющая обязанности канцлера ФРГ.

Напоминаем, что Меркель уходит в отставку 8 декабря. Новым канцлером станет лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Меркель и ее промахи на посту канцлера.