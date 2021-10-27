«Не настоящая немка»: Меркель и ее промахи на посту канцлера

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель, бесспорно, является одной из самых влиятельных женщин в мире. Политик провела на своей должности 16 лет, и наконец готова ее уступить другому человеку. В преддверии отставки Меркель пообщалась с журналистами, рассказала о своей жизни и подвела итоги проделанной работы. Прощальное интервью опубликовали в газете Sueddeutsche Zeitung.

Семья Меркель переехала в ГДР из ФРГ сразу после рождения девочки. Ее отец, лютеранский пастор, смог обеспечить родных всем необходимым. Это вызывало множество вопросов: откуда у церковного служителя большой дом, автомобили и возможность ездить за границу? До сих пор ходят слухи о том, что за семьей Меркель присматривали с самого верха, но их, конечно же, никто не комментирует. Отец Меркель — протестантский пастор Хорст Каснер — из польской семьи из Познани и онемечил свою фамилию Казмерчак за три года до прихода Адольфа Гитлера к власти.

В конце 80-х Ангела Меркель внезапно пошла в политику. Ее провозгласили первым политиком из ГДР в объединенной Германии. Покровителем Меркель стал лидер Христианско-демократического союз Гельмут Коль. Стоит упомянуть о том, что союзом руководили сливки европейской аристократии. Меркель, казалось бы, совсем не вписывалась в их тусовку – на фоне модно одетых снобов она выглядела простушкой, но зато какой умной она была!

Неравенство заставляло Меркель чувствовать себя изгоем. Впоследствии она поддержала нелегальных беженцев, что стало одной из причин критики ее деятельности. СМИ писали: «Она не урожденная немка». Эти обвинения до сих пор больно ранят Меркель.

Многие решения политика вызывали вопросы – в какой-то момент начало казаться, что канцлер просто мстит богатой и процветающей стране, в которой ей пришлось столкнуться с ненавистью и непринятием. Меркель обвиняют в попытке угодить сначала США, а затем Китаю в ущерб интересам Германии.

Журналисты отмечают, что из-за решений Меркель выросло социальное неравенство и вновь появились противоречия между восточными и западными землями Германии. В стране наступил энергетический кризис – в том числе из-за отказала от развития атомной энергетики. При правлении Меркель отношения Германии и России стали более напряженными, в стране наступил политический кризис.

Так что преемнику Ангелы Меркель придется непросто на своем посту. А вот бывший канцлер, кажется, планирует оставаться с этих пор всего лишь наблюдателем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что президент России поздравил президента и канцлера ФРГ.