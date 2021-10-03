Президент России поздравил президента и канцлера ФРГ

Президент России поздравил президента и канцлера ФРГ
Президент России поздравил президента и канцлера ФРГ. Фото: baltphoto.ru

Телеграмму с поздравлениями по поводу Дня германского единства президент России Владимир Путин направил президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Ангеле Меркель, сообщает пресс-служба Кремля.

Объединение Германии три десятилетия назад, как подчеркнул президент, стало очень важным событием европейской истории. Как сказано в сообщении, Россия неизменно готова к диалогу и взаимодействию с немецкими властями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня, чтобы взаимодействие это отвечало интересам как народов России, так и народов Германии, да и всего европейского континента.

Объединение России и Германии, как подчеркнул Путин в поздравлении, ознаменовало окончание холодной войны в Европе.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в конце сентября президент России Владимир Путин посоветовал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану привиться «Спутником V» при ревакцинации.

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