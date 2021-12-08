Пиотровский считает, создание музея-заповедника на Охтинском мысе невозможно без собственника

Пиотровский считает, создание музея-заповедника на Охтинском мысе невозможно без собственника
Пиотровский считает, создание музея-заповедника на Охтинском мысе невозможно без собственника. Фото: "Газпром. Нефть"

На Охтинском мысе были обнаружены археологические памятники допетровского времени, но создать музей-заповедник там без собственника невозможно. Так считает гендиректор государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Существующие проекты музеефикации, считает Пиотровский, требуют пересмотра с учетом собственника, которым является «Газпром». Об этом сообщает ТАСС. «Газпром» может не только финансировать, но и реализовать проект на участке Охтинского мыса.

Сам Эрмитаж не имеет планов «брать Охтинский мыс под музейное крыло». Пиотровский отметил, что музей поможет найти решения по сохранению существующих памятников.

Одновременно с этим в докладах ведомства сказано, что на Охтинском мысе можно создать исторический парк и музей. Члены рабочей группы заключили, что археологические объекты могут быть представлены в историческом парке, который должен совместить в себе рекреацию и историко-культурное просвещение. Также на Охтинском мысе планируется открыть музей археологии Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ТЭЦ на набережной реки Фонтанки планируют реконструировать под музейное пространство.

газпром ленобласть новости СПб охтинский мыс пиотровский эрмитаж


 

Новости партнеров
Петербуржец пытался выдавить глаза курьеру, который доставил ему еду
Петербуржец пытался выдавить глаза курьеру, который доставил ему еду
Уборка снега в Петербурге унесла первую жизнь на третий день зимы
Уборка снега в Петербурге унесла первую жизнь на третий день зимы
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Консульство Финляндии в Петербурге закроется на время новогодних праздников
Консульство Финляндии в Петербурге закроется на время новогодних праздников
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пиотровский считает, создание музея-заповедника на Охтинском мысе ...
Новым канцлером Германии стал Олаф Шольц
МегаФон назвал ТОП-3 самых популярных соцсетей в Петербурге и Ленобласти
В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 363 человек
За убийство 30-летней давности в Петербурге задержано четверо мужчин, ...
В Петербурге пополнились запасы вакцины «Спутник V» более чем на ...
В Петербург доставили крупную партию вакцины «Спутник V»
С петербургских улиц вывезли почти 50 кубометров снега за сутки