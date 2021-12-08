Пиотровский считает, создание музея-заповедника на Охтинском мысе невозможно без собственника

На Охтинском мысе были обнаружены археологические памятники допетровского времени, но создать музей-заповедник там без собственника невозможно. Так считает гендиректор государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Существующие проекты музеефикации, считает Пиотровский, требуют пересмотра с учетом собственника, которым является «Газпром». Об этом сообщает ТАСС. «Газпром» может не только финансировать, но и реализовать проект на участке Охтинского мыса.

Сам Эрмитаж не имеет планов «брать Охтинский мыс под музейное крыло». Пиотровский отметил, что музей поможет найти решения по сохранению существующих памятников.

Одновременно с этим в докладах ведомства сказано, что на Охтинском мысе можно создать исторический парк и музей. Члены рабочей группы заключили, что археологические объекты могут быть представлены в историческом парке, который должен совместить в себе рекреацию и историко-культурное просвещение. Также на Охтинском мысе планируется открыть музей археологии Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ТЭЦ на набережной реки Фонтанки планируют реконструировать под музейное пространство.