Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото

Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото
Верховный суд разрешил без расследований штрафовать за отсутствие масок. Фото: unsplash

Верховный суд РФ одобрил назначение штрафов за нарушение масочного режима без проведения экспертизы — для этого потребуются только протокол и фото нарушителя.

Об этом говорится в постановлении Верховного суда. Суд рассмотрел кассационную жалобу продуктового магазина из района Люблино в Москве. Управа района пришла в магазин и увидели продавца без СИЗ. На магазин составили протокол и назначили штраф в 100 тысяч рублей.

Руководство магазина не согласилось со штрафом и оспаривал его до Верховного суда. Представитель продуктового указал, что районный суд не назначил экспертизу и не допросил понятых. Ведомство ответило, что в этом случае нет необходимости использовать «специальные познания в науке и технике».

Фото, на котором продавец магазина без маски находится на рабочем месте, признали достоверным и допустимым доказательством по делу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в общественном транспорте Петербурга усилен контроль над соблюдением масочного режима.

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