В аэропорту Пулково в среду задержали семь самолетов

В аэропорту Пулково в среду задержали семь самолетов
В Пулково задерживаются рейсы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сегодня , 8 декабря, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются семь самолетов.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты до Тамбова, Дубая, Варшавы, Стамбула, Ростова-на-Дону, Москвы и Нур-Султана.Об этом сообщается на сайте Пулково.

Первым задерживается рейс до Тамбова. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 7:00, однако самолет задержали. Новое время вылета при этом не указывается. Далее с опозданием вылетит рейс до Дубая. Вылет перенесли с 14:10 на 15:00.

Также задерживают рейс до Варшавы. Самолет должен был улететь в 14:50, но по факту ждать придется до 17:40. Вылет рейса до Стамбула перенесли с 15:30 на 15:50.

Рейс до Ростова-на-Дону задержали с 15:30 до 16:20. Самолет в Москву улетит не в 17:30, а в 17:50. С опозданием на 55 минут вылетит рейс до Хабаровска, который планировали на 20:25.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы встали в 7-балльные пробки утром в среду.

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