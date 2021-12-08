Петербуржцы встали в 7-балльные пробки утром в середу

Дорожная ситуация в Петербурге на утро 8 декабря. Фото: "Яндекс пробки"

Дорожная ситуация в Петербурге на утро 8 декабря. Фото: "Яндекс пробки"

В Северной столице с утра на дорогах образовались крупные пробки. В среду, 8 декабря, появились заторы, которые достигли семи баллов. В городе час пик, горожане спешат на работу.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 08:50, в городе семибалльные пробки. С 10:00 до 14:00 пробки на дорогах ожидаются до пяти баллов.

Красным цветом отмечены участки на Лиговском, Невском, Литейном, Московском и Каменноостровском проспектах. Заторы образовались на набережной Обводного канала, Садовой улице, Дворцовой набережной, на Троицком мосту, проспекте Медиков, Приморском и Левашовском проспектах, мосту Бетанкура, улице Одоевского, улице Беринга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в среду в Петербурге ожидается морозная погода — температурные показатели будет на 12-13 градусов ниже положенных по климату.