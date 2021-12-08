Эксперт предупредила об опасности неиспользуемых банковских карт

Обслуживание банковских карт остается бесплатным только до тех пор, пока сотрудник не перешел на новую работу. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Обслуживание банковских карт остается бесплатным только до тех пор, пока сотрудник не перешел на новую работу. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Россиян предупредили, что банковские карты, которыми клиент перестал пользоваться, могут быть опасны.

Об этом рассказала руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Екатерина Семерикова.

По словам эксперта, с неиспользуемых банковских карт могут по-прежнему списывать комиссию за обслуживание, в результате чего на карте будет копиться долг, передает РИА Новости.

Она отметила, что обслуживание банковских карт остается бесплатным только до тех пор, пока сотрудник не перешел на новую работу.

Семерикова также предупредила, что данные клиентов, у которых есть «мертвые карты», продолжают храниться у банка, в связи с чем при возможной утечке данных человеку могут начать поступать нежелательные звонки от колл-центров и мошенников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Центробанк намерен возвращать деньги клиентам банков украденные со счетов деньги.