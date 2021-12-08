На стации метро «Дунайская» начали проводить работы по устранению протечек

На станции метро «Дунайская» была замечена вода в зоне, где ходят пассажиры. В среду, 8 декабря, начались работы по устранению протечек в проблемных местах.

Работы на станции метро «Дунайская» поручил провести вице-губернатора Петербурга Максим Соколов. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

Раньше уже была создана рабочая группа, которая занимается разработкой и реализацией комплекса мероприятий по борьбе с протечками. В рамках планируемых работ будет выполнен демонтаж облицовки вестибюля станции и дальше, — устранение слабых мест, через которые поступает вода, «путем инъектирования гидроизоляционных составов в ограждающие конструкции». После проведения всех необходимых работ облицовка будет восстановлена.

В течение 2022 года Служба тоннельных сооружений планирует провести похожие работы и на других станциях, в том числе на «Беговой».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 8 декабря на станции метро «Дунайская» запущены в работу траволаторы после ремонта.