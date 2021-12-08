Как вести себя в новом 2022 году, чтобы не рассердить Черного Водяного Тигра

Как вести себя в новом 2022 году, чтобы не рассердить Черного Водяного Тигра
Покровителем 2022 года станет Черный Водяной Тигр, - справедливое, бесстрашное и скоро на расправу существо. Фото: unsplash

Покровителем 2022 года станет Черный Водяной Тигр — справедливое, бесстрашное и скорое на расправу существо. Он очень выборочно определяет счастливчиков, которым в наступающем году будет чуть-чуть легче, чем другим. В новом году стоит обратить особое внимание на черные или синие вещи, которые символизируют решительность и нестандартность.

Наступающий год обещает быть активным и богатым на различные события и в любовной сфере. Не успеешь отдышаться, как за поворотом будет ждать новое приключение. Каким же знакам зодиака нужно сделать акцент на чувствах, а каким стоит прислушаться к рациональному здравому смыслу?

Воздух

Знакам воздушной стихии, среди которых Весы, Водолей и Близнецы, рекомендуется отказаться от импульсивности и отдать предпочтение логике и анализу. Даже если все кажется идеальным, лучше продолжить размышлять о ситуации и взвесить все «за» и «против».

Вода

Рабам, Ракам и Скорпионам в новом году несказанно повезет на новые знакомства. У людей этих знаков обновится круг общения, а среди новых знакомых встретятся те, кто идеально подойдет для перехода на новый уровень отношений.

Огонь

Знакам огненной стихии, а именно Львам, Овнам и Стрельцам, новые романы принесут чувство удовлетворения, но сначала им придется побороться за свою любовь. Весь год обещает стать для них активным.

Земля

Девы, Козероги и Тельцы будут создавать отношения, основываясь на будущем. Очень важно этим знакам прислушиваться к своему сердцу и избегать браков по расчету.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что астропсихологи назвали пять знаков зодиака, которым удача любит делать подарки.

2022 год гороскоп любовь Россия Черный Водяной тигр


 

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