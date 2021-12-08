К Новому году в Петербурге появятся «Елки добра»

Всего в Северной столице будет двадцать три "Елки добра". Фото: Смольный

Всего в Северной столице будет двадцать три "Елки добра". Фото: Смольный

В Петербурге в преддверии Нового года устроят городскую новогоднюю акцию «Елки добра».

Ежегодная акция «Елки добра» проводится властями совместно с благотворительными фондами. В этом году она стартовала с благотворительного спектакля «Спящая красавица» в Михайловском театре.

Дети-сироты, дети из многодетных семей или оказавшиеся в трудной жизненной ситуации пишут свои пожелания Деду Морозу. Из записки размещают на елках, которые установят в Смольном, Невской ратуше, ЗакСобрании, районных администрациях и деловых торговых центрах. Ближе к праздникам елки появятся на Дворцовой и Манежной площадях.

В городском правительстве сообщили, всего в Северной столице будет двадцать три «Елки добра». На сегодняшний день для елок собрали открытки от 1200 маленьких жителей Петербурга.

Каждый петербуржец, который с 8 по 27 декабря окажется в местах, где установлены елки, сможет снять открытку и купить для ребенка подарок его мечты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главная новогодняя елка Петербурга прибыла на Дворцовую площадь.