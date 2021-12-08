Неправильная парковка перекрывает кислород петербургским больницам

Неправильная парковка перекрывает кислород петербургским больницам
Госпиталь для ветеранов войн. Скриншот: Google-карты

Петербургские больницы буквально остаются без кислорода из автовладельцев, бросающих свои машины где ни попадя. Исправить положение могут знаки запрета парковки и штрафы для самых упорных.

Припаркованный не в том месте автомобиль может стоить окружающим не только испорченных нервов, но и здоровья, а может быть, даже жизни. Как выяснила Gazeta.SPb, иногда из-за невнимательных автовладельцев оказавшиеся в больнице пациенты могут остаться буквально без кислорода. В такой ситуации оказался этим летом Госпиталь для ветеранов войн (ГВВ).

«В госпитале есть технический проезд, где проходит в первую очередь машина доставки кислорода, и она большегрузная, имеет большие габариты. Там часто, к сожалению, жильцы соседних домов ставят автотранспорт так, что проехать достаточно сложно, чтобы не задеть и не повредить мешающие автомобили», — рассказал заместитель начальника госпиталя Сергей Данилов.

Этим летом, по его словам, машина с кислородом не могла заехать в госпиталь, не повредив припаркованные машины. Охрана ГВВ не может следить за паркующийся у въезда жителями, поэтому пришлось обращаться в комитет по транспорту.

«После обращения в комитет по транспорту приехал экипаж ГИБДД, «пробил» по номерному знаку владельца, нашел его телефон. Владелец оказался жильцом близлежащего дома, он в течение получаса пришел, и машина была эвакуирована, и кислород был доставлен», — рассказал Сергей Данилов.

Решить проблему полностью, по мнению собеседника нашего издания, могла бы установка знаков, запрещающих парковку у въезда на территорию госпиталя.

«От Дальневосточного проспекта – прямой поворот к нашей технической проходной. Длина этого проезда составляет, на мой взгляд, от 70 до 100 метров. Там не такое большое количество, порядка десяти машин паркуется. Мешающих среди них бывает – одна-две», — пояснил Сергей Данилов.

Отметим, что с появлением знаков, запрещающих парковку, навести порядок на подъездах к ГВВ и другим медучреждениям Петербурга сможет комитет по транспорту, получивший летом 2021 года полномочия выписывать штрафы за неправильную парковку.

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