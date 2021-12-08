Школьников привлекли к уборке снега в Петербурге за 250 рублей в час

Школьники выходят убирать снег после уроков по согласованию с родителями. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Школьники выходят убирать снег после уроков по согласованию с родителями. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Петербургских старшеклассников позвали принять участие в программе «дворник-шеринг» по уборке снега.

Как сообщил городской жилищный комитет, процесс оплачиваемой расчистки улиц от снега силами петербуржцев идет успешно. В Красногвардейском районе на зимнюю уборку уже вышли 50 человек, которым платят по 1000 рублей за восемь отработанных часов.

Помимо взрослых, к уборке города привлекли и старшеклассников. Отмечается, что на расчистке снега они могут заработать больше, чем в «Макдональдсе». За час ученикам платят по 250 рублей.

«Дворник-шеринг» работает и в Калининском и Фрунзенских районах. Школьники выходят убирать снег после уроков по согласованию с родителями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с петербургских улиц вывезли почти 50 кубометров снега за сутки.