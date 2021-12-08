Полиция разбирается в стрельбе во время демонтажа гаражей в Янино

Сотрудники полиции проводят разбирательства с задержанным за стрельбу в Янино представителем подрядчика, сносившего гаражи.

Как сообщили в региональном главке МВД, инцидент случился сегодня у дома №8, корпус 2 по Кольцевой улице. Очевидцы вызвали полицию из-за стрельбы у гаражей, расположенным у этого дома.

Прибывшие стражи порядка выяснили, что конфликт произошел между возмущенными собственниками боксов и 25-летним представителем подрядной организации, которая начала демонтировать гаражи. По предварительным данным, во время перепалки мужчина достал травматическое оружие и несколько раз выстрелил в воздух. Никто не пострадал.

Стрелка увезли в отдел полиции для разбирательства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец открыл стрельбу из-за демонтажа гаражей в Янино. Мужчина устроил стрельбу по людям, чтобы разогнать недовольных сносом гаражей владельцев боксов.