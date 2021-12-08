На станции метро «Проспект Большевиков» отключили эскалаторы, пассажиры поднимались пешком

ЧП с эскалаторами на станции метро "Проспект Большевиков". Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ЧП с эскалаторами на станции метро "Проспект Большевиков". Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В петербургском метро сегодня вечером произошел неприятный инцидент: в час пик на станции «Проспект Большевиков» сломались эскалаторы, пассажирам пришлось подниматься пешком.

Очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», что эскалаторы на «Проспекте Большевиков» отключили ровно в 19 часов. Они не работали около 15 минут. За это время на платформе собралась приличная толпа из петербуржцев, возвращающихся с работы.

Сотрудники подземки по громкой связи попросили пассажиров спускаться и подниматься по эскалаторам своим ходом. Особенно тяжело пришлось пожилым петербуржцам. Многие стояли на эскалаторах и ждали, пока их включат.

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