Росгвардейцы отогрели двух автоледи, попавших в ДТП в Ленобласти

Женщины самостоятельно выбрались из автомобилей. Фото: пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти

Женщины самостоятельно выбрались из автомобилей. Фото: пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти

Дорожное происшествие случилось, когда на улице стоял мороз -20 градусов.

Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти 8 декабря.

Так получилось, что на месте ДТП раньше других служб оказались сотрудники Росгвардии. Их помощь понадобилась двум женщинам, которые попали в аварию на 22-м километре трассы А-121.

Росгвардецы проезжали мимо и заметили, что на обочине стоит иномарка, которая довольно серьезно повреждена. Кроме этого, неподалеку в кювете на крыше лежал еще один автомобиль.

Сотрудники вызвали спасателей и медиков. Затем же водителям была оказана доврачебная помощь, хотя тяжелых травм участники ДТП не получили. Однако пострадавших усадили в машину со включенным обогревателем. К слову, на улице было -20 °С.

Через некоторое время росгвардейцы передали участниц аварии прибывшим на место случившегося медикам и сотрудникам ГИБДД.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что росгвардейцы задержали подвыпившего пассажира трамвая, который мешал окружающим своим поведением.