Росгвардейцы отогрели двух автоледи, попавших в ДТП в Ленобласти

Росгвардейцы отогрели двух автоледи, попавших в ДТП в Ленобласти
Женщины самостоятельно выбрались из автомобилей. Фото: пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти

Дорожное происшествие случилось, когда на улице стоял мороз -20 градусов.

Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти 8 декабря.

Так получилось, что на месте ДТП раньше других служб оказались сотрудники Росгвардии. Их помощь понадобилась двум женщинам, которые попали в аварию на 22-м километре трассы А-121.

Росгвардецы проезжали мимо и заметили, что на обочине стоит иномарка, которая довольно серьезно повреждена. Кроме этого, неподалеку в кювете на крыше лежал еще один автомобиль.

Сотрудники вызвали спасателей и медиков. Затем же водителям была оказана доврачебная помощь, хотя тяжелых травм участники ДТП не получили. Однако пострадавших усадили в машину со включенным обогревателем. К слову, на улице было -20 °С.

Через некоторое время росгвардейцы передали участниц аварии прибывшим на место случившегося медикам и сотрудникам ГИБДД.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что росгвардейцы задержали подвыпившего пассажира трамвая, который мешал окружающим своим поведением.

дтп ленобласть происшествие росгвардейцы


 

Новости партнеров
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Рудинштейн заранее запретил приглашать Ярмольника на свои похороны: «Взял на себя роль плакальщика»
Рудинштейн заранее запретил приглашать Ярмольника на свои похороны: «Взял на себя роль плакальщика»
Провал Кудрявцевой: Лазарев вырвал ведущей клок волос на «Песне года»
Провал Кудрявцевой: Лазарев вырвал ведущей клок волос на «Песне года»
Пять заводов по переработке мусора построят в Петербурге и Ленобласти
Пять заводов по переработке мусора построят в Петербурге и Ленобласти
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Росгвардейцы отогрели двух автоледи, попавших в ДТП в Ленобласти
Самолет из Петербурга в Симферополь экстренно сел в Воронеже из-за ...
В Ленобласти экс-главу комитета образования подозревают в злоупотреблении ...
На Гражданском проспекте в квартире горела ванная
Полиция разбирается в стрельбе во время демонтажа гаражей в Янино
Путин назвал переговоры с Байденом открытыми и позитивными
Дороги Петербурга вечером сковали 9-балльные пробки
Первое прижизненное издание «Руслана и Людмилы» продадут в Петербурге