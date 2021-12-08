Петербургский «Зенит» ведет в матче с «Челси»

В настоящий момент счет 2:1 в пользу петербургской команды.

«Зенит» обыгрывает английский «Челси» в Лиге чемпионов в среду, 8 декабря на стадионе «Газпром Арена».

Автором первого гола стал Тимо Вернер. Футболист отправил мяч в ворота соперника уже на 2-й минуте игры. Однако зенитовцы в долгу не остались. На 38-й минуте гол забил Клаудиньо, а еще через три минуты, на 41-й, в ворота «Челси» мяч закатил Сердар Азмун.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на поле «Газпром Арены» футболисты вышли с четвероногими друзьями из местных приютов, которые ищут новый дом. Видео, которое команда выложила в Twitter набрало больше 3,4 млн просмотров. Прямо во время игры болельщики могли оставить заявку и забрать одного из щенков домой. Кроме того фанаты могли помочь благотворительным зоозащитным организациям.