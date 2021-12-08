«Зенит» сыграл вничью с «Челси»

Игра закончилась со счетом 3:3.

В Петербурге на стадионе «Газпром Арены» в среду, 8 декабря, завершился матч между петербургским «Зенитом» и английской командой «Челси».

Игра состоялась в рамках последнего тура Лиги чемпионов. Сине-бело-голубые заняли третье место в группе. Так, весной команда Сергея Семака начнет выступление в Лиге Европы.

Авторами голов в ворота соперника стали Клаудиньо, Сердар Азмун, Магомед Оздоев. У «Челси» же два раза забил Тимо Вернер, и Ромелу Лукаку,

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