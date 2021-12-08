На Маршала Жукова прорвало трубу

В Кировском районе Петербурга сегодня вечером произошла коммунальная авария. Она уже третья за неделю.

Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» в среду, 8 декабря.

Неприятный инцидент, по словам жителей Северной столицы, произошел на пересечении Ленинского проспекта и Маршала Жукова, там прорвало трубу.

Горожане утверждают, что подобное происшествие случаетсяздесь уже в третий раз за последние семь дней.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коммунальная авария привела к разливу горячей воды на проспекте Луначарского. Устранять последствия прорыва трубы уже начали. Ремонт обещают провести без отключения зданий от тепла и горячей воды, жилищным службам рекомендовали поставить здания на проток. На устранение последствий аварии отводится 20 часов, по возможности его завершат раньше, сообщили в предприятии.