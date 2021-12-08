На Маршала Жукова прорвало трубу

На Маршала Жукова прорвало трубу
На Маршала Жукова коммунальная авария. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Кировском районе Петербурга сегодня вечером произошла коммунальная авария. Она уже третья за неделю.

Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» в среду, 8 декабря.

Неприятный инцидент, по словам жителей Северной столицы, произошел на пересечении Ленинского проспекта и Маршала Жукова, там прорвало трубу.

Горожане утверждают, что подобное происшествие случаетсяздесь уже в третий раз за последние семь дней.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коммунальная авария привела к разливу горячей воды на проспекте Луначарского. Устранять последствия прорыва трубы уже начали. Ремонт обещают провести без отключения зданий от тепла и горячей воды, жилищным службам рекомендовали поставить здания на проток. На устранение последствий аварии отводится 20 часов, по возможности его завершат раньше, сообщили в предприятии.

кировский район коммунальная авария маршала жукова новости СПб


 

Новости партнеров
Провал Кудрявцевой: Лазарев вырвал ведущей клок волос на «Песне года»
Провал Кудрявцевой: Лазарев вырвал ведущей клок волос на «Песне года»
Рудинштейн заранее запретил приглашать Ярмольника на свои похороны: «Взял на себя роль плакальщика»
Рудинштейн заранее запретил приглашать Ярмольника на свои похороны: «Взял на себя роль плакальщика»
МЧС рекомендует надеть утепленные перчатки и пуховики: в Ленобласти ожидается -24
МЧС рекомендует надеть утепленные перчатки и пуховики: в Ленобласти ожидается -24
Возле Биржевого моста тонет плавучий ресторан
Возле Биржевого моста тонет плавучий ресторан "Акварель"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Маршала Жукова прорвало трубу
«Зенит» сыграл вничью с «Челси»
YouTube заблокировал канал актрисы Марии Шукшиной
Коммунальную аварию на улице Есенина в Петербурге устранили
Петербуржцы делятся фотографиями солнечного столба на закате
На улице Есенина обварился сантехник, заботившийся о безопасности прохожих
Петербургский «Зенит» ведет в матче с «Челси»
На Комендантском проспекте поломка автобуса спровоцировала пробку