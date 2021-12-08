Проспект Луначарского затопило кипятком из-за прорыва трубы

Проспект Луначарского затопило кипятком из-за прорыва трубы
Улицу затянуло клубами пара из-за прорыва трубы. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Коммунальная авария привела к разливу горячей воды на проспекте Луначарского. Устранять последствия прорыва трубы уже начали.

На место аварии, из-за которой затопило проспект Луначарского и улицу Есенина на севере Петербурга, прибыли аварийщики ГУП «ТЭК». О происшествии на трубе диаметром 600 мм стало известно в 17:32.

Улицу затянуло клубами пара из-за прорыва трубы. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Ремонт обещают провести без отключения зданий от тепла и горячей воды, жилищным службам рекомендовали поставить здания на проток. На устранение последствий аварии отводится 20 часов, по возможности его завершат раньше, сообщили в предприятии.

Как сообщили в «Горэлектротрансе», из-за аварии приостановлено движение троллейбусов по улице Есенина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Адмиралтейском районе Петербурга произошла коммунальная авария.

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