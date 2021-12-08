В Адмиралтейском районе Петербурга произошла коммунальная авария

В Санкт-Петербурге продолжают появляться коммунальные аварии. В одном месте устраняют, — появляются в другом. Сегодня не повезло Адмиралтейскому району.

В Жилищном комитете Северной столице рассказали, что дефект был выявлен на сетях Теплосети на проезжей части у дома №19 в Подъездном переулке. Об этом сообщает 78.ru.

«В связи с этим ограничено теплоснабжение нескольких домов в Подъездном переулке, а также в доме №52 по Загородному проспекту», — заявили в комитете.

Предварительно, работы обещают закончить до 13:00 в четверг, 9 декабря.

Подробную информацию жители могут получить в дежурной службе районной администрации по номеру 316-00-50. Он работает круглосуточно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Мурино 5 декабря произошло отключение света из-за проблем в работе на подстанции «Ручьи».